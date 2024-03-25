FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ryan Kent yerine esame listesine o ismi yazdığı için pişman oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Sol kanat, 10 numara ve forvet hattında görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kariyerinde Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford ve Fenerbahçe gibi ekiplerde forma giydi.
Norveç Milli Takımı ile çıktığı 62 karşılaşmada 20 gole imzasını atan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...
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