Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ryan Kent yerine esame listesine o ismi yazdığı için pişman oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 07:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig esame listesinde Ryan Kent'e yer vermemiş Joshua King'i listede tutmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Takvim'de yer alan habere göre başarılı teknik adam bu kararında pişmanlık yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

1 AYDIR DÖNEMEDİ

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Sol kanat, 10 numara ve forvet hattında görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Kariyerinde Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford ve Fenerbahçe gibi ekiplerde forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı pişman etti!

Norveç Milli Takımı ile çıktığı 62 karşılaşmada 20 gole imzasını atan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

DİĞER
Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul'daki kilise saldırına uzandı
Mertens'te sürpriz gelişme! 2 teklif birden...
F.Bahçe'de Livakovic krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Livakovic krizi!
G.Saray ile F.Bahçe transferde karşı karşıya!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... 07:38
"Semih'i seviyorum" "Semih'i seviyorum" 06:17
Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! 00:20
Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! 00:20
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 00:20
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 00:20
Daha Eski
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... 00:20
Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! 00:20
Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! 00:20
Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam 00:20
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! 00:20
Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı 00:20