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Derbi Dişi Kanarya'nın

Fenerbahçe, Galatasaray’ı 25. haftada geriye düştüğü maçta 2-1 yendi ve rakibiyle aradaki puan farkını 2’ye indirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Derbi Dişi Kanarya'nın

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 25.haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan karşılaşma nefesleri kesti. Süper Lig'de olduğu gibi Kadınlar Süper Ligi'nde de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakiplerin düellosundan Fenerbahçe Petrol Ofisi, geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi.

İLK GOL DİŞİ ASLAN'DAN GELDİ

Lider Galatasaray, deplasmanda olmasına rağmen maça hızlı başladı ve Arzu Karabulut'un 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ancak sarıkırmızılıların sevinci sadece 5 dakika sürdü ve Ece Türkoğlu, 9. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise Zenatha Coleman, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Fenerbahçe bu galibiyetle Galatasaray'la aradaki puan farkını 2'ye düşürmüş oldu.

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