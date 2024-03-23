Şimdi de Marsilya

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Marsilya oldu... "footballclubdemarseille. fr" adlı haber sitesi; 24 yaşındaki sol bek için Marsilya'nın Fenerbahçe'ye teklif sunacağını yazdı. Haberde; iki kulübün Cengiz Ünder transferinden dolayı ilişkilerinin iyi olduğuna vurgu yapıldı.

PAS KRALI FERDİ

Süper Lig'de bu sezon üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu. 24 yaşındaki oyuncu, maç başına 6.55'le ilk sırada yer alıyor. Ferdi'yi 6.25'le Davinson Sanc hez ve 6'ya Abdülkerim Bardakcı izliyor.