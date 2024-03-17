TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de stoper transferi...
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün kiralık sözleşmesi sona erecek.
Sarı-lacivertliler, milli stoperi kadroda tutmak istese de Atletico Madrid'in yeni sezonda Çağlar'ı göndermeye sıcak bakmadığı iddia edildi.
Kanarya'da Çağlar Söyüncü gibi ara transfer döneminde transfer edilen ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Leonardo Bonucci'nin de takımdan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Çağlar ve Bonucci'nin dışında sakatlığı bulunan Luan Peres'e de sezon sonunda gelen teklifler değerlendirilecek.
Sarı-lacivertliler, sakatlığı nedeniyle neredeyse sezonun tamamını kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusuyla yola devam etmeyi düşünmüyor.
Bu doğrultuda stoper arayışlarını hızlandıran Kanarya, aradığı ismi Hollanda'da buldu.
RODRIGO GUTH HAMLESİ
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Almanya asıllı Brezilyalı stoper Rodrigo Guth'a talip oldu.
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde, Guth'un performansıyla sarı-lacivertlileri hayran bıraktığı belirtildi.
Haberde ayrıca Guth'un yeni sezonda kariyerine İstanbul'da devam edebileceği kaydedildi.
Rodrigo Guth bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 29 maça çıktı. Brezilyalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan Guth, milli formayla 5 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.
23 yaşındaki futbolcunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 1.8 milyon Euro.
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