Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 14:01
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Yarıştığı kulvarlardaki kupaları müzesine götürmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Özellikle bu sezon yaptığı takviyelerle dikkat çeken ve transferlerinden önemli katkı alan Kanarya, 2024/2025 sezonu öncesi de kadrosuna önemli eklemeler yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün kiralık sözleşmesi sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Sarı-lacivertliler, milli stoperi kadroda tutmak istese de Atletico Madrid'in yeni sezonda Çağlar'ı göndermeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Kanarya'da Çağlar Söyüncü gibi ara transfer döneminde transfer edilen ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Leonardo Bonucci'nin de takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Fenerbahçe'de Çağlar ve Bonucci'nin dışında sakatlığı bulunan Luan Peres'e de sezon sonunda gelen teklifler değerlendirilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Sarı-lacivertliler, sakatlığı nedeniyle neredeyse sezonun tamamını kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusuyla yola devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Bu doğrultuda stoper arayışlarını hızlandıran Kanarya, aradığı ismi Hollanda'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

RODRIGO GUTH HAMLESİ

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Almanya asıllı Brezilyalı stoper Rodrigo Guth'a talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde, Guth'un performansıyla sarı-lacivertlileri hayran bıraktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Haberde ayrıca Guth'un yeni sezonda kariyerine İstanbul'da devam edebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Rodrigo Guth bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 29 maça çıktı. Brezilyalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan Guth, milli formayla 5 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

23 yaşındaki futbolcunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 1.8 milyon Euro.

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