TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Performansıyla hayran bıraktı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Yarıştığı kulvarlardaki kupaları müzesine götürmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarına başladı.