Gelir depremzedelere

Alkışlar Fenerbahçe ile Galatasaray'a... Daha önce Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşananlar nedeniyle iptal edilmiş, ardından da Şanlıurfa'da oynanacağı açıklanmıştı. 7 Nisan'da oynanacak olan mücadeleden elde edilecek bilet gelirleri geçen yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. TFF'de bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde TFF ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı ortak kararla birlikte bilet gelirleri 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlar yararına bağışlanacak." Öte yandan Şanlıurfa İl Güvenlik Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında dün toplandı.