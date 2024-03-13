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Gelir depremzedelere

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçından elde edilecek bilet geliri, 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Gelir depremzedelere

Alkışlar Fenerbahçe ile Galatasaray'a... Daha önce Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşananlar nedeniyle iptal edilmiş, ardından da Şanlıurfa'da oynanacağı açıklanmıştı. 7 Nisan'da oynanacak olan mücadeleden elde edilecek bilet gelirleri geçen yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. TFF'de bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde TFF ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı ortak kararla birlikte bilet gelirleri 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlar yararına bağışlanacak." Öte yandan Şanlıurfa İl Güvenlik Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında dün toplandı.

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