Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise'ı 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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Bu kadar yüksek tempo ile oynayan böyle bir takımın hamlelerine tüm maç boyunca karşılık verebilmek kolay değil. Fakat Fenerbahçe'de tüm oyuncular muazzam konsantreydi.
Hep oyunun içerisinde kaldılar. Aynı tempo ile de karşılık verdiler. İsmail, Osayi, Djiku Oosterwolde ve oyuna girdikten sonra Ferdi harika savunma yaptılar. Etkili ve yüksek tempoya aynı ölçüde karşılık verdiler.
Özellikle 2. yarı Saint-Gilloise oyunu riske ederek arkada ciddi boşluklar bıraktı. Fenerbahçe çıkış paslarında biraz daha sakin ve organize olabilseydi çok daha fazla net pozisyonlar bulabilirdi.
Hücum oyuncularının 2. yarıda bir türlü yapamadığı çabuk çıkışı Oosterwolde herkese ders verir gibi yaptı ve 2. golü attı. Savunmadaki muazzam başarısının yanına bu golü de ekleyerek açık ara maçın adamı oldu.
Cengiz, Tadic, Szymanski hücum tarafında istenilen ölçüde katkı yapamasalar da takım savunmasında onlarda taşın altına elini koydular. Bu seviyelerin temposu bu. Bunu yaptığın sürece basamakları çıkmak mümkün hale geliyor.
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