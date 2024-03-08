Haberler Fenerbahçe Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise'ı 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 09:01
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Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

ALİ GÜLTİKEN - OOSTERWOLDE HERKESE DERS VERDİ!

Konferans Kupası'nda Fenerbahçe'nin bu turda oynadığı rakip gibi her maçın özel bir durumu var… O yüzden farklı şekillerde değerlendirmek gerekir. Özellikle teknik adamaların bu tür maçlarda oyun seçimi çok önemlidir.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Saint-Gilloise çok dinamik ve atletik bir takım. Hem kontrayı iyi oynuyorlar hem de set oyununda çok başarılılar. Fenerbahçe rakibinin tüm bu güçlü yönlerine iyi çalışmış.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Hem tedbirlerini üst seviyede aldı hem de istediği golleri buldu. Batshuayi'nin kendi ülkesinde golü bulmuş olması da onun adına özel bir görüntüydü.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Bu kadar yüksek tempo ile oynayan böyle bir takımın hamlelerine tüm maç boyunca karşılık verebilmek kolay değil. Fakat Fenerbahçe'de tüm oyuncular muazzam konsantreydi.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Hep oyunun içerisinde kaldılar. Aynı tempo ile de karşılık verdiler. İsmail, Osayi, Djiku Oosterwolde ve oyuna girdikten sonra Ferdi harika savunma yaptılar. Etkili ve yüksek tempoya aynı ölçüde karşılık verdiler.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Özellikle 2. yarı Saint-Gilloise oyunu riske ederek arkada ciddi boşluklar bıraktı. Fenerbahçe çıkış paslarında biraz daha sakin ve organize olabilseydi çok daha fazla net pozisyonlar bulabilirdi.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Hücum oyuncularının 2. yarıda bir türlü yapamadığı çabuk çıkışı Oosterwolde herkese ders verir gibi yaptı ve 2. golü attı. Savunmadaki muazzam başarısının yanına bu golü de ekleyerek açık ara maçın adamı oldu.

Ali Gültiken'den Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı yorumu!

Cengiz, Tadic, Szymanski hücum tarafında istenilen ölçüde katkı yapamasalar da takım savunmasında onlarda taşın altına elini koydular. Bu seviyelerin temposu bu. Bunu yaptığın sürece basamakları çıkmak mümkün hale geliyor.

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