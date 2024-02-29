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Pişman edeceğiz
Fenerbahçe resmi hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi: "Ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır. Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün Fetö'nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak, 'Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını' birbirine karıştırıyor. DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız."
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