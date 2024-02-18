Delikanlı gibi çıktık, oynadık

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonu galibiyet sebebiyle oyuncularını kutladı. Başarılı çalıştırıcı son dönemin popüler konusu zemin üzerinden açıklamalar yaptı. Kartal "İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık" dedi. Kartal şöyle konuştu: "İlk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. 2. yarı bu zemine adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik. İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk."