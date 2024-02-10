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Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi Dzeko ve Batshuayi!

Fenerbahçe’de Edin Dzeko 20, Batshuayi de 17 gol attı. İki yıldız, gol sayılarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un forvetlerine büyük fark attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi Dzeko ve Batshuayi!

Fenerbahçe'nin golcüleri bu sezon adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bazen Edin Dzeko sahne alıyor bazen de Michy Batshuayi... İki yıldızdan biri mutlaka bir maça damga vuruyor. Sezon başında İnter'den transfer edilen Boşnak yıldız, Süper Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde toplamda 20 gol attı. Batshuayi de aynı kulvarlarda aldığı sürede 17 kez ağları havalandırdı. Michy Batshuayi ile Dzeko toplamda 37 kez fileleri sarsarak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un golcülerine büyük fark attı. Galatasaray'da İcardi 18, Halil 4, yeni transfer Vinicius 1, takımdan ayrılan Bakambu da 2 gol attı. Aslan'ın golcüleri toplamda 25 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta ise Muleka, Aboubakar, Cenk Tosun ve Semih toplamda 34 gol attı. Trabzonspor'da Onuachu 9, Enis de 7 kez gol sevinci yaşadı.

ÖVGÜLER BATSMAN'A

Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki performansı ülkesi Belçika'da da yakından takip ediliyor. Belçika basını, Batsman'ın yedek kalmasına rağmen takımın en çok gol atan isimlerinden biri olduğunun altını çizdi ve haberde; "Batshauyi, her türlü gol atıyor. Süre alması yeterli" ifadeleri kullanıldı, övgüler dizildi.

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