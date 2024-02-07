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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Serdar Aziz'e teklifler geliyordu. Tecrübeli oyuncu, transfer kararını verdi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:58
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de, Serdar Aziz'in geleceği merak konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

BAE kulübü Al- Wasl SC, Serdar Aziz'i kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Ancak tecrübeli stoper, "Fenerbahçe ile sezon sonu şampiyon olmak istiyorum" dedi ve gelen teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Serdar Aziz son maçlarda bulduğu şansları iyi kullandı. Savunmada geçit vermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 15 karşılaşmada görev alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Defans hattında oynayan tecrübeli savunmacı, stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...

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