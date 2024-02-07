FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den BAE kulübüne transfer yanıtı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Serdar Aziz'e teklifler geliyordu. Tecrübeli oyuncu, transfer kararını verdi. (FB transfer haberleri)
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Serdar Aziz son maçlarda bulduğu şansları iyi kullandı. Savunmada geçit vermedi.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 15 karşılaşmada görev alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
SERDAR AZİZ KİMDİR?
23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.
Defans hattında oynayan tecrübeli savunmacı, stoper olarak görev yapıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...
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