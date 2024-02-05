Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'nin bir transferi de milli stoper Çağlar Söyüncü oldu.
Sarı-lacivertliler, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
27 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.
Çağlar'ın açıklamaların öne çıkanlar şu şekilde:
TRANSFER SÜRECİ "Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti."
"Ama tabii işin sonu mutlu bitince… Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi."
"Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz."
NEDEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ? "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik…"
"Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu."
İLK MAÇ PERFORMANSI "Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım."
"Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli."
"Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Bu yönde eksiklerim var. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma daha faydalı olmaya çalışacağım"
TARAFTARA TEŞEKKÜR "Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinin ilk gününden bugüne kadar her zaman destek oldular, her zaman inandılar. Nasıl takıma inandılarsa bana da aynen o şekilde o duyguyu hissettirdiler. Onlara teşekkür ediyorum, yalnız bırakmadılar. Havalimanı'nda karşıladılar, Antalya'da maç önü maç sonrası çok güzel karşılama oldu."
"Onlar için, bu camia için daha da iyi olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapacağız. Artık her maçımız final maçı. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizler için Kulübümüz için camia için çok önemli.Yüreğimizi koyacağız ortaya. İnşallah hep birlikte sene sonu mutlu sona ulaşacağız."
"(Kadıköy'de) Ben de heyecanla bekliyorum onların karşısına çıkıp oynayabilmek için. Umarım her şey güzel olur."