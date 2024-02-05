Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

İLK MAÇ PERFORMANSI

"Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım."

"Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli."