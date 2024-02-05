Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, transfer sürecini anlattı. İşte Çağlar'ın Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 13:25
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Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'nin bir transferi de milli stoper Çağlar Söyüncü oldu.

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Sarı-lacivertliler, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

27 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

Çağlar'ın açıklamaların öne çıkanlar şu şekilde:

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

TRANSFER SÜRECİ
"Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"Ama tabii işin sonu mutlu bitince… Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

NEDEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ?
"Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik…"

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

İLK MAÇ PERFORMANSI
"Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Bu yönde eksiklerim var. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma daha faydalı olmaya çalışacağım"

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

TARAFTARA TEŞEKKÜR
"Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinin ilk gününden bugüne kadar her zaman destek oldular, her zaman inandılar. Nasıl takıma inandılarsa bana da aynen o şekilde o duyguyu hissettirdiler. Onlara teşekkür ediyorum, yalnız bırakmadılar. Havalimanı'nda karşıladılar, Antalya'da maç önü maç sonrası çok güzel karşılama oldu."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"Onlar için, bu camia için daha da iyi olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapacağız. Artık her maçımız final maçı. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizler için Kulübümüz için camia için çok önemli.Yüreğimizi koyacağız ortaya. İnşallah hep birlikte sene sonu mutlu sona ulaşacağız."

Çağlar Söyüncü açıkladı! Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi...

"(Kadıköy'de) Ben de heyecanla bekliyorum onların karşısına çıkıp oynayabilmek için. Umarım her şey güzel olur."

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