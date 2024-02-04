Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 10:11
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Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - YILDIZLAR NEDEN ORTADA YOK?

Fenerbahçe dün gece sert kayaya çarptı. Zaten Antalyaspor'un kadro yapısına uygun, oturmuş bir düzeni ve çizgisi olduğu herkes tarafından biliniyordu.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sergen Yalçın iyi bir taktik plan hazırlamış. Orta saha oyuncularına agresif pres yapmak ve Ferdi'nin çıkışlarını kapatmakta önemli temel ilkelerdi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe çok sıkıntılı bir ilk yarı sergiledi. Hücumda alan bulamıyorlar üretkenlik sağlayamıyorlardı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ayrıca rakibin çok tehlikeli ofansif tehditleri vardı. Yine Tadic durgundu, Dzeko bilinen fiziki düşüş içindeydi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tek hareketli, bir şeyler yapmak için çabalayan isim Cengiz'di. Ve mükemmel bir gole imza atarak takımına hayat verdi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın gidişatı tehlikeli görünüyordu. İsmail Kartal önce iki hamle yaptı. Sonra geç de olsa Batshuayi-Dzeko değişikliği aklına geldi!

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakikalarda işler sıkışınca Bonucci'den de yararlanmak istedi. Birkaç tehlikeli karambol yaşandı ardından Batshuayi maçı bitiren golü attı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dünkü maçta bana göre takımın en iyilerinden bir tanesi Djiku'ydu. Kuvvetli bir santrforla iyi boğuştu.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çağlar çok önemli bir transfer, maç eksiği var ama fizik gücü olarak kimsenin korkusu olmasın. Çünkü Atletico Madrid'de bu işin uzmanı Simeone ile idman yaptı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, "Dersime çok iyi çalışıyorum" diyor. Şimdi oturup düşünmesi lazım. Son 4 maçta bu kadar yıldızların olduğu bir takım 6 gol atıyor 2'si İrfan Can 3'ü Cengiz.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu ikisi aynı anda oynamıyor zaten. Son gol ise Dzeko tutkusuyla Kartal'ın ihmal ettiği Batshuayi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yıldızlar neden ortada yok. Bir önerim de King'den daha fazla faydalanılmalı.

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