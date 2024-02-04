Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dünkü maçta bana göre takımın en iyilerinden bir tanesi Djiku'ydu. Kuvvetli bir santrforla iyi boğuştu.

Çağlar çok önemli bir transfer, maç eksiği var ama fizik gücü olarak kimsenin korkusu olmasın. Çünkü Atletico Madrid'de bu işin uzmanı Simeone ile idman yaptı.