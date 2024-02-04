Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-lacivertli ekip, bunun için birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, ligin 24. hafta Antalyaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
Kanarya'nın gollerini Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi kaydetti.
Bu galibiyetin ardınan Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı.
İşte detaylar...
Ancak teknik direktör İsmail Kartal, 27 yaşındaki oyuncuyu karşılaşmanın kadrosuna almadı.
Kartal'ın kadroda düşünmediği Kent'in hem yaşananlar hem de maaşını alamaması nedeniyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği belirtildi.