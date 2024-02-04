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Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku yaşanıyor. Ara transfer döneminde satış listesine konan ancak birçok teklifi redderek takımda kalan İngiliz futbolcudan gündem yaratan bir hamle geldi. Ryan Kent, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:37
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Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Sarı-lacivertli ekip, bunun için birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Bu oyuncular ile birlikte Kanarya, Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Bu galibiyetin ardınan Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçen Kent, Antalya kafilesinde yer aldı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, 27 yaşındaki oyuncuyu karşılaşmanın kadrosuna almadı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent şoku! FIFA'ya gidiyor

Kartal'ın kadroda düşünmediği Kent'in hem yaşananlar hem de maaşını alamaması nedeniyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği belirtildi.

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