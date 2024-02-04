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Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu tam gaz devam ediyor. Miguel Crespo ve Lincoln Henrique ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmak için temaslarda bulunuyor. Kanarya'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Luan Peres ile ilgili kriz çıktı. Brezilyalı futbolcu hakkında sıkıntı yaşayan yönetim, oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 13:11
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Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ayrılık operasyonunda da işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Özellikle yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Kanarya'da üst üste vedalar yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan isimlerle birer birer yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'ye veda eden Kanarya'da çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Kadroda düşünülmeyen ve şimdiye kadar gelen teklifleri kabul etmeyen Ryan Kent'e kulüp arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Ara transfer döneminin sonuna kadar takımdan ayrılmaması durumunda İngiliz futbolcunun lisansının dondurulması gündemde.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Fenerbahçe'de durumu merak konusu olan bir diğer isim de Luan Peres...

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Sarı-lacivertliler, sakat olduğu için Luan Peres'ten ne faydalanabiliyor ne de gönderebiliyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Son olarak sezon başında Konferans Ligi elemelerindeki Maribor maçında forma giyen Luan Peres, uzun süren sakatlığını atlatabilmiş değil.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!
Geçen sezon Marsilya'dan alınan oyuncunun menajerine sezon sonu için kulüp bulması söylendi.

Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...

Peres'in lisansı ilk yarıda olduğu gibi sezonun ikinci bölümünde de askıya alınacak.

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