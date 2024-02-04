Fenerbahçe'de Luan Peres sıkıntısı! Menajeriyle görüşüldü ve...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu tam gaz devam ediyor. Miguel Crespo ve Lincoln Henrique ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmak için temaslarda bulunuyor. Kanarya'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Luan Peres ile ilgili kriz çıktı. Brezilyalı futbolcu hakkında sıkıntı yaşayan yönetim, oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. İşte detaylar...
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan isimlerle birer birer yollar ayrılıyor.
Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'ye veda eden Kanarya'da çalışmalar devam ediyor.
Kadroda düşünülmeyen ve şimdiye kadar gelen teklifleri kabul etmeyen Ryan Kent'e kulüp arayışları sürüyor.
Ara transfer döneminin sonuna kadar takımdan ayrılmaması durumunda İngiliz futbolcunun lisansının dondurulması gündemde.
Fenerbahçe'de durumu merak konusu olan bir diğer isim de Luan Peres...
Sarı-lacivertliler, sakat olduğu için Luan Peres'ten ne faydalanabiliyor ne de gönderebiliyor.
Son olarak sezon başında Konferans Ligi elemelerindeki Maribor maçında forma giyen Luan Peres, uzun süren sakatlığını atlatabilmiş değil.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!
Geçen sezon Marsilya'dan alınan oyuncunun menajerine sezon sonu için kulüp bulması söylendi.
Peres'in lisansı ilk yarıda olduğu gibi sezonun ikinci bölümünde de askıya alınacak.
Luan Peres'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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