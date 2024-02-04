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Dzeko boş geçti

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Antalyaspor deplasmanında da gol suskunluğunu bozamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Dzeko boş geçti

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Antalyaspor deplasmanında da gol suskunluğunu bozamadı. Sezon başında oynadığı 10 resmi maçta 10 gol atan tecrübeli forvet, ligdeki son golünü 10 Ocak'ta Konyaspor filelerine gönderdi. Edin Dzeko, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan Antalyaspor- F.Bahçe karılaşmasında tribünler yine doluydu. Kırmızı-beyazlıları bu sezon evinde oynadığı maçlarda yalnız bırakmayan Antalaysporlu taraftarlar dün akşam da stadı doldurdu. Tribünler kıran kıran geçen maç boyunca takımları bitiş düdüğüne kadar desteklediler.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Dünkü maç öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak toplandı. Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.

BUNU HAK ETMEDİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, F.Bahçe yenilgisini hak etmediklerini söyledi. Bitiş düdüğüne kadar kazanmak için mücadele ettiklerini belirten Yalçın, "Rakibin gücünü biliyoruz elbette. Biz de sadece üç puan için mücadele ettik, son vuruşları düzgün yapabilsek tabelada bambaşka bir skor olurdu" dedi.

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