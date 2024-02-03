İsmail Kartal'dan yeni transfer Çağlar Söyüncü hakkında dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum.

Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten.

1 gün önce mi 1 gün sonra mı oynamak, bu tartışılır. Yorum yapmak doğru değil. 1 gün önce oynamanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bununla ilgili bir şey söylemek genel anlamda doğru değil. Psikolojik olarak bakınca ligin sonuna doğru rakibimiz de biz de kazanıyoruz. Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak.

Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum.