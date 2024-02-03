Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan yeni transfer Çağlar Söyüncü hakkında dikkat çeken sözler!

İsmail Kartal'dan yeni transfer Çağlar Söyüncü hakkında dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 21:28 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 21:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan yeni transfer Çağlar Söyüncü hakkında dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum.

Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten.

1 gün önce mi 1 gün sonra mı oynamak, bu tartışılır. Yorum yapmak doğru değil. 1 gün önce oynamanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bununla ilgili bir şey söylemek genel anlamda doğru değil. Psikolojik olarak bakınca ligin sonuna doğru rakibimiz de biz de kazanıyoruz. Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak.

Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yıldız isimden Beşiktaş'a müjdeli haber! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler!
"Her maç final artık!"
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Şubat)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (3 Şubat)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Villa kazandı! Zirve takibini sürdürdü A. Villa kazandı! Zirve takibini sürdürdü 23:13
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! 22:51
Milan deplasmanda hata yapmadı! Milan deplasmanda hata yapmadı! 22:12
Göztepe derbiyi farklı kazandı! Göztepe derbiyi farklı kazandı! 22:08
Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır! Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır! 22:06
Sergen: En azından puan almak isterdik! Sergen: En azından puan almak isterdik! 22:01
Daha Eski
"Her maç final artık!" "Her maç final artık!" 21:30
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! 21:28
"Daha çok çalışacağım!" "Daha çok çalışacağım!" 21:24
Cengiz'den dikkat çeken Çağlar açıklaması! Cengiz'den dikkat çeken Çağlar açıklaması! 21:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:59
Antep'te kazanan çıkmadı! Antep'te kazanan çıkmadı! 20:58