Haberler Fenerbahçe Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. İdman sonrasında sarı-lacivertliler, saat 17.00'de Antalya'ya gitti. Coşkulu bir taraftar grubu saat 19.00'da Antalya Havalimanı'nda kafileyi karşıladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. İdman sonrasında sarı-lacivertliler, saat 17.00'de Antalya'ya gitti. Coşkulu bir taraftar grubu saat 19.00'da Antalya Havalimanı'nda kafileyi karşıladı.
DİĞER
Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu kendine hayran bıraktı!
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: "Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı"
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
M. City'li yıldız G.Saray'a! Nokta atışı transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Antalya deplasmanında! İşte Kartal'ın 11'i
F.Bahçe Süper Lig'in yıldızı için harekete geçti!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." 07:47
O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" 07:42
Onuachu'dan kötü haber Onuachu'dan kötü haber 06:36
Kolay galibiyet Kolay galibiyet 06:29
Utanın Utanın 06:28
"Penaltılar verilmiyor" "Penaltılar verilmiyor" 06:27
Daha Eski
Forvete Vinicius Forvete Vinicius 06:24
Sağ beke Aurier Sağ beke Aurier 06:22
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:23
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! 01:23
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? 01:23
Okan Buruk'tan penaltı isyanı! Okan Buruk'tan penaltı isyanı! 01:23