DİĞER
Hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. İdman sonrasında sarı-lacivertliler, saat 17.00'de Antalya'ya gitti. Coşkulu bir taraftar grubu saat 19.00'da Antalya Havalimanı'nda kafileyi karşıladı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.