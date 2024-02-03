Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları...

"Biz her maç gibi, Antalyaspor maçına da gayet iyi hazırlandık. Ayrılanlar var, sakatlıktan dönenler var. Hepsiyle birlikte iyi çalıştık. Şampiyonluk yolunda her maça kazanmak için çıktığımız için 3 puan için en iyi şekilde hazırlandık."

"Biz oyunu bir bütün olarak düşünüyoruz. Antalyaspor'u iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Bunu da rakibe hissettirmek istiyoruz."