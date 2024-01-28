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Lider sahada

F.Bahçe, bugün Ankaragücü’nü konuk ediyor. Sarı-kanarya’da tek hedef sahadan üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Lider sahada

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19.00'daki mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef üç puan... Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla dün yaptığı toplantıda rakibin artılarını eksiklerini anlattı ve bitiricilik konusunda ise daha efektif olmalarını istedi. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'in yanı sıra cezalı Oosterwolde ve Afrika Kupası'ndaki Osayi yok.

Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda yine mecburi değişikliğe gidecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Djiku'yla Başakşehir maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Bonucci, takıma döndü. 62 yaşındaki çalıştırıcı savunmanın göbeğini bu ikiliden oluşturacak. İsmail Kartal, RAMS Başakşehir maçında forma giyen diğer 9 ismi ise değiştirmeyecek. Oyuncuların teknik direktörü İsmail Kartal'a galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Dzeko

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Morutan, Efkan, Cephas, Macheda

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