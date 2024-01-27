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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertliler, 22 hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de transferde ise oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan yönetim, yeni sezon planlaması doğrultusunda ise yıldız isme 'Kulüp bul' çağrısında bulundu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:15
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Trendol Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Sarı-lacivertliler son olarak RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe'nu bu kritk karşılaşmada golünü 90+4. dakikada Batshuayi penaltıdan kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe bu süreçte topladığı 57 puanla liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Sarı-laciverlilerde yeni transferlerden Krunic 90 dakika görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Bonucci ise hafif ağrıları nedeniyle bu karşılaşmada kafilede yer almadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

"DONUK GİBİYDİ AMA..."

Krunic bu sezon ilk kez 11'de başladı. Performansını nasıl buldunuz? Bu maç özelinde bir uyum sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Fena değildi. Sanki biraz adaptasyon anlamında donuk gibiydi ama görevini iyi yaptı. Oynadıkça üstüne koyup oyunumuza adapte olacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Sarı-lacivertliler, transferde ise duracak gibi durmuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe uzun uğraşlar sonunda Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

Yönetimin bu noktada bazı isimlerle de yollarını ayırması beklenirken yeni sezon planlamasına da şimdiden başladığı öğrenildi.

Sık sık sakatlık problemi yaşayan ve takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda fazla görev yapamayan Serdar Aziz'le sezon sonunda yollar ayrılıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

"KENDİNE TAKIM BUL"

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya haziran ayında "kulüp bul" çağrısında bulundu.

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