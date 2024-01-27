FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertliler, 22 hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de transferde ise oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan yönetim, yeni sezon planlaması doğrultusunda ise yıldız isme 'Kulüp bul' çağrısında bulundu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 10:15
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Fenerbahçe bu süreçte topladığı 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Sarı-laciverlilerde yeni transferlerden Krunic 90 dakika görev aldı.
Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Bonucci ise hafif ağrıları nedeniyle bu karşılaşmada kafilede yer almadı.
"DONUK GİBİYDİ AMA..."
Krunic bu sezon ilk kez 11'de başladı. Performansını nasıl buldunuz? Bu maç özelinde bir uyum sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Fena değildi. Sanki biraz adaptasyon anlamında donuk gibiydi ama görevini iyi yaptı. Oynadıkça üstüne koyup oyunumuza adapte olacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, transferde ise duracak gibi durmuyor.
Fenerbahçe uzun uğraşlar sonunda Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi.
Yönetimin bu noktada bazı isimlerle de yollarını ayırması beklenirken yeni sezon planlamasına da şimdiden başladığı öğrenildi.
Sık sık sakatlık problemi yaşayan ve takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda fazla görev yapamayan Serdar Aziz'le sezon sonunda yollar ayrılıyor...
"KENDİNE TAKIM BUL"
Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya haziran ayında "kulüp bul" çağrısında bulundu.
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