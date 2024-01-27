FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme: Kendine kulüp bul

"DONUK GİBİYDİ AMA..."



Krunic bu sezon ilk kez 11'de başladı. Performansını nasıl buldunuz? Bu maç özelinde bir uyum sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Fena değildi. Sanki biraz adaptasyon anlamında donuk gibiydi ama görevini iyi yaptı. Oynadıkça üstüne koyup oyunumuza adapte olacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulunmuştu.