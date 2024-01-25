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Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin o yıldızı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncuya ülkesinin milli takımında kaptan olması için taraftarlardan çağrı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 11:08
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler ise meyvesini veriyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Fenerbahçe kadrosuna katılan yıldızlarla Trendyol Süper Lig'de 22. haftada 57 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Kanarya diğer yandan UEFA Konferans Ligi'nde gruplardan çıkarken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 Turu'na kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla ülkesi milli takımından davet alan isimlerden birisi de Alexander Djiku oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Yıldız isim Gana'nın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği turnuvada davet almıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Gana turnuvaya grup aşamasında veda ederken yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Futbolcu yaşanan başarısızlığın ardından sosyal medya hesabından taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Djiku paylaşımında, "Yarışmanın bu aşamasında başarısız olduğumuz için Ganalı halkımız adına hayal kırıklığına uğradık ve çok üzgünüz, ancak siz Ganalı taraftarlarımız tarafından desteklendiğimiz için ne kadar minnettar olduğumuzu bir bilseniz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Ganalı taraftarlardan Djiku'nun milli takımın yeni kaptanı olması için çağrı geldi. Pulse.com.gh sitesi o paylaşımları derledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:

"Kaptan Djiku olmalı! Kim hayır diyor?"

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