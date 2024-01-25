Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! "Milli takımın kaptanı olsun"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.
Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler ise meyvesini veriyor.
Fenerbahçe kadrosuna katılan yıldızlarla Trendyol Süper Lig'de 22. haftada 57 puanla ligde lider konumda yer alıyor.
Kanarya diğer yandan UEFA Konferans Ligi'nde gruplardan çıkarken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 Turu'na kaldı.
Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla ülkesi milli takımından davet alan isimlerden birisi de Alexander Djiku oldu.
Yıldız isim Gana'nın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği turnuvada davet almıştı.
Gana turnuvaya grup aşamasında veda ederken yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Futbolcu yaşanan başarısızlığın ardından sosyal medya hesabından taraftarlardan özür diledi.
Djiku paylaşımında, "Yarışmanın bu aşamasında başarısız olduğumuz için Ganalı halkımız adına hayal kırıklığına uğradık ve çok üzgünüz, ancak siz Ganalı taraftarlarımız tarafından desteklendiğimiz için ne kadar minnettar olduğumuzu bir bilseniz." ifadelerine yer verdi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Ganalı taraftarlardan Djiku'nun milli takımın yeni kaptanı olması için çağrı geldi. Pulse.com.gh sitesi o paylaşımları derledi.
İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:
"Kaptan Djiku olmalı! Kim hayır diyor?"
"Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsak Djiku takımın kaptanlığını yapmalı."
"Alexander'ı bir sonraki kaptanımız yapın. Takıma olan tutkusu ve bağlılığı eşsiz."