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İsmail Kartal RAMS Başakşehir maçı öncesi konuştu

Süper Lig'de 22. haftada oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:21
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İsmail Kartal RAMS Başakşehir maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

&quot;Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün sahaya çıkacak 11, 3 puanı almak için hazır. Son beraberlikten sonra bu akşam 3 puan alabilmek için herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Crespo ile Zajc, yarın takım antrenmanlarına başlayacak. Djiku aramıza katıldı. Her geçen gün daha güçlü bir şekilde takım derinliği olarak hazırlanabileceğiz. Bu akşam 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.&quot;

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