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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, RAMS Başakşehir maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, editörümüz Burak Şentürk'ün Rade Krunic ile ilgili sorduğu soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 23:26
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini Michy Batshuayi'nin uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi. Kartal, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün Rade Krunic ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"DONUK GİBİYDİ AMA GÖREVİNİ YAPTI"

Kartal, editörümüz Burak Şentürk'ün "Krunic bu sezon ilk kez 11'de başladı. Performansını nasıl buldunuz? Bu maç özelinde bir uyum sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Fena değildi. Sanki biraz adaptasyon anlamında donuk gibiydi ama görevini iyi yaptı. Oynadıkça üstüne koyup oyunumuza adapte olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

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