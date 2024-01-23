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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Fred şoku yaşayan sarı lacivertli taraftarlara Rodrigo Becao'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle formasında uzak kalan savunma oyuncusunun hangi maçla sahalara döneceği ortaya çıktı. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 10:41
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Yılport Samsunspor'a 2 puan bırakan Fenerbahçe, ikinci şoku Fred'in sakatlığı sonrası yaşadı.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıklandı.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Fred'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

F.BAHÇE'YE BECAO MÜJDESİ!

Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao formasına kavuşuyor.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Antrenmanlara katılan Becao'nun Başakşehir maçında da forma giyemeyeceği ancak 23. haftada Ankaragücü ile oynanacak maçta hazır olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Akşam'da yer alan habere göre, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Becao Ankaragücü maçında formasına kavuşacak.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

28 yaşındaki savunma oyuncusu sezon başında Udinese'den 8.31 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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