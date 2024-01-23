Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanlara katılan Becao'nun Başakşehir maçında da forma giyemeyeceği ancak 23. haftada Ankaragücü ile oynanacak maçta hazır olacağı aktarıldı.