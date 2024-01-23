Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! İşte dönüş tarihi
Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Fred şoku yaşayan sarı lacivertli taraftarlara Rodrigo Becao'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle formasında uzak kalan savunma oyuncusunun hangi maçla sahalara döneceği ortaya çıktı. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
F.BAHÇE'YE BECAO MÜJDESİ!
Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao formasına kavuşuyor.
Antrenmanlara katılan Becao'nun Başakşehir maçında da forma giyemeyeceği ancak 23. haftada Ankaragücü ile oynanacak maçta hazır olacağı aktarıldı.
Akşam'da yer alan habere göre, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Becao Ankaragücü maçında formasına kavuşacak.
28 yaşındaki savunma oyuncusu sezon başında Udinese'den 8.31 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı lacivertli formayı bu sezon 13 defa giyen Becao, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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