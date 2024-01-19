Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Cardiff City'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunu isteyen kulübü açıkladı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 12:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Birçok ismi bonservissiz bir şekilde kadrosuna katan Kanarya, Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i de renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik direktör Erol Bulut, F.Bahçe'de istenen performansı veremeyen 27 yaşındaki oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

"SHEFFIELD UNITED İSTİYOR"

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın İngiliz basınından aktardığı habere göre; Ryan Kent'le ilgilendiklerini dile getiren Erol Bulut, aynı zamanda futbolcunun Sheffield United transfer listesinde bulunduğunu iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Ryan Kent'e başka teklifler var ve Sheffield United bunlardan biri. O yüzden bunu konuşmaya devam etmemize gerek yok. Premier Lig'den kulüp onun peşindeyken bunu yapamayız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Haberin detaylarında İngiliz sol kanadı bonservisle almanın zor olduğu fakat satın alma opsiyonlu kiralanabileceği yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996'da İngiltere'nin Oldham kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Futbola Liverpool'un altyapısında başladı. Liverpool'un U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydikten sonra 2018 yazında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!

Aynı yaz Glasgow Rangers'a kiralanan Ryan Kent'in bonservisi 2019 yazında Rangers tarafından 7.2 milyon Euro'ya satın alındı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fred'e 3 talip birden!
Çağlar'da sıcak gelişme! Yapılan teklif...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı
19 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman? Yeşil Burun Adaları - Mozambik maçı ne zaman? 12:50
1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı 12:37
Udinese - Milan maçı ne zaman? Udinese - Milan maçı ne zaman? 12:36
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın geleceği ne olacak? Beşiktaş'ta Aboubakar'ın geleceği ne olacak? 12:36
Roma - Hellas Verona maçı ne zaman? Roma - Hellas Verona maçı ne zaman? 12:34
Fred'e 3 talip birden! Fred'e 3 talip birden! 12:28
Daha Eski
Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:13
Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:10
F.Bahçeli yıldızı isteyen takımı duyurdu! F.Bahçeli yıldızı isteyen takımı duyurdu! 12:10
Villarreal - Mallorca maçı ne zaman? Villarreal - Mallorca maçı ne zaman? 12:04
Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman? 12:01
Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman? Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman? 11:53