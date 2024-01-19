TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçeli yıldızı isteyen takımı açıkladı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Cardiff City'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunu isteyen kulübü açıkladı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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"SHEFFIELD UNITED İSTİYOR"
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın İngiliz basınından aktardığı habere göre; Ryan Kent'le ilgilendiklerini dile getiren Erol Bulut, aynı zamanda futbolcunun Sheffield United transfer listesinde bulunduğunu iddia etti.
Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Ryan Kent'e başka teklifler var ve Sheffield United bunlardan biri. O yüzden bunu konuşmaya devam etmemize gerek yok. Premier Lig'den kulüp onun peşindeyken bunu yapamayız." ifadelerini kullandı.
Haberin detaylarında İngiliz sol kanadı bonservisle almanın zor olduğu fakat satın alma opsiyonlu kiralanabileceği yer aldı.
RYAN KENT KİMDİR?
Ryan Kent, 11 Kasım 1996'da İngiltere'nin Oldham kentinde dünyaya geldi.
Futbola Liverpool'un altyapısında başladı. Liverpool'un U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydikten sonra 2018 yazında A takıma yükseldi.
Aynı yaz Glasgow Rangers'a kiralanan Ryan Kent'in bonservisi 2019 yazında Rangers tarafından 7.2 milyon Euro'ya satın alındı.
2023 yazında Rangers'la sözleşme yenilemedi ve Fenerbahçe'de bonservissiz şekilde transfer oldu.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...
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