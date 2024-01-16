Fenerbahçe'nin Ganalı Stoperi Alexander Djiku Mısır maçıyla ilgili konuştu

Fenerbahçe'nin Afrika Kupası'nda Gana Milli Takımı'yla mücadele eden stoperi Alexander Djiku, Mısır maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Djiku, "Yeşil Burun Adaları'na karşı oynamak çok zordu ama daha fazlasını yapmamız, daha agresif olmamız, daha fazla şans yaratmamız ve gol atmamız gerekiyor" dedi.

Mısır karşısında kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "İkinci maçımız var ve kazanmak zorundayız. Zor bir maç ama hiçbir şey imkansız değildir. İlk maçlarında berabere kaldılar ve biz kaybettik, yani her şey olabilir" sözlerini kullandı.

Gana, Afrika Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları'na 2-1'lik skorla kaybetmişti. Gana'nın tek golü Djiku'dan gelmişti.

Gana ile aynı grupta yer alan Mısır ise Afrika Kupası'ndaki ilk maçında Mozambik ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mısır ile Gana arasındaki Afrika Kupası maçı 18 Ocak Perşembe günü oynanacak.