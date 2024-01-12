Kadıköy'ün yeni boğası Bonucci!

Üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen ve bu bağlamda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk bombası Leonardo Bonucci oldu... Sezon başında transfer olduğu Union Berlin'de beklediği ortamı bulamayan ve Alman ekibinden bonservisini alarak ayrılan İtalyan yıldız, çarşamba akşam saatlerinde transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Konyaspor maçını tribünden izleyen Bonucci, dün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçti.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

36 yaşındaki süperstar, ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Bonucci, sezon sonuna kadar Fenerbahçe formasını giyecek. Kontratta +1 yıl opsiyonu da bulunuyor. İtalyan stoperin performansından memnun kalınırsa; Bonucci gelecek sezon da sarı-lacivertliler için mücadele edecek. Kariyerinde İnter, Milan ve Juventus gibi devlerin formasını terleten Bonucci, 681 resmi maçta 47 gol atarken, 12 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

21 KUPASI VAR

İtalya'da bir defa yılın futbolcusu seçilen Leonardo Bonucci, tam bir kupa koleksiyoncusu... 1 defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki yıldız, 4 İtalya Kupası, 9 İtalya şampiyonluğu, 5 İtalya Süper Kupası, 1 Coppa İtalya ve 1 defa da İtalya Gençler şampiyonluğu Kupası'nı kazandı.

BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci ile sarı-lacivertlilerin golcüsü Edin Dzeko, dün bir araya geldi. Boşnak yıldız, transfer öncesinde İtalya'dan tanıdığı Bonucci'yi arayarak Fenerbahçe'yi anlatmıştı.