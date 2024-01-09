Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 17:43 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 18:05
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36 yaşındaki İtalyan stoper ara transfer döneminde Union Berlin'den ayrılacak.
EURO 2024'te İtalya formasını son kez giymek isteyen tecrübeli yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Edin Dzeko, Bonucci'nin transferinde önemli rol oynayarak yıldız ismi Türkiye'ye getirmeye ikna etti.
Bonucci bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıktı.
36 yaşındaki tecrübeli stoper oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fabrizio Romano, Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Bonucci'nin Fenerbahçe için yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 2.8 milyon euro'ya geleceği iddia ediliyor.
Yıldız oyuncu kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi.
Inter, Juventus, ve Milan formalarıyla sayısız şampiyonluklar yaşadı.
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