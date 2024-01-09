Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 17:43 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 18:05
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar başladı.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

İsmail Kartal yönetimden stoper transferi için rapor sundu.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Birçok isimle görüşmelerini gerçekleştiren sarı lacivertli yönetim son olarak Leonardo Bonucci'yi gündemine almıştı.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

36 yaşındaki İtalyan stoper ara transfer döneminde Union Berlin'den ayrılacak.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

EURO 2024'te İtalya formasını son kez giymek isteyen tecrübeli yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Edin Dzeko, Bonucci'nin transferinde önemli rol oynayarak yıldız ismi Türkiye'ye getirmeye ikna etti.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Bonucci bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıktı.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

36 yaşındaki tecrübeli stoper oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Fabrizio Romano, Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Bonucci'nin Fenerbahçe için yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 2.8 milyon euro'ya geleceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe Bonucci ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Yıldız oyuncu kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi.

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