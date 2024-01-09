Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Becao'nun sakatlığı, Djiku'nun da Afrika Kupası'nda olmasından dolayı stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Stefan Savic'le görüşmüştü.

Ancak Karadağlı stoperin yüksek maaş talebi sonrasında transferden vazgeçen sarı-lacivertliler, listenin ikinci sırasında yer alan Leonardo Bonucci'yle temas kurdu.

Sportif Direktör Mario Branco, İtalyan yıldızın menajeriyle bir araya gelecek ve son detayları konuşacak. Anlaşma sağlandığı an 36 yaşındaki stoper, kısa süre içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

1.89'luk yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı da gelen bilgiler arasında... Sport İtalia, dünkü haberinde; Bonucci'nin Union Berlin'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştığını yazdı. Kariyerinde İnter, Juventus ve Milan gibi devlerin formasını giyen Bonucci, 22 defa kupa kazandı.

47 GOLÜ VAR

Inter, Milan, Juventus, Pisa, Bari, Trevise ve Union Berlin formalarıyla 681 maça çıkan Leonardo Bonucci, 47 kez gol sevinci yaşadı. 12 defa da asist yapan tecrübeli stoper, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 121 maçta terletti.