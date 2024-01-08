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Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Son dakika transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray, Dusan Tadic ve Hakim Ziyech transferleriyle gündem olmuştu. Sırp basını, bir dönem Ajax'ta takım arkadaşı olan iki yıldızla ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:15
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Süper Lig'de kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerlerine çekti.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

İki takım da kadrosuna kattıkları dünya yıldızlarıyla dünya çapında gündem oldu.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Edin Dzeko, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Dusan Tadic oldu.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Sarı-lacivertliler, adı sık sık Beşiktaş ile de anılan Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Tadic'e 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biriyse Hakim Ziyech'ti...

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Galatasaray'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE DE TEKLİF EDİLDİ

Sırp basını, Faslı futbolcunun Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

FENERBAHÇE'DEN TADIC'E TELEFON

Meridian Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'den bir yetkilinin Hakim Ziyech transferi için Dusan Tadic'i telefonla aradı.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Tadic, Ziyech'in futbolundan övgü dolu sözlerle bahsederken, saha dışındaki hareketlerini ise olumsuz olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

"TAKIMI RAHATSIZ EDEBİLİR"

Haberde ayrıca Dusan Tadic'in Hakim Ziyech için spor faaliyetleri dışında sosyalleşme havasında olmadığını ve takımı rahatsız edebileceğini söylediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...

Tadic'in bu cevabının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ziyech ve menajeriyle görüşmeleri sonlandırdığı belirtildi.

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