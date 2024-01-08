Fenerbahçe'de şoke eden Hakim Ziyech gerçeği! Dusan Tadic...
Son dakika transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray, Dusan Tadic ve Hakim Ziyech transferleriyle gündem olmuştu. Sırp basını, bir dönem Ajax'ta takım arkadaşı olan iki yıldızla ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler, adı sık sık Beşiktaş ile de anılan Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Tadic'e 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği belirtildi.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biriyse Hakim Ziyech'ti...
Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE DE TEKLİF EDİLDİ
Sırp basını, Faslı futbolcunun Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı.
FENERBAHÇE'DEN TADIC'E TELEFON
Meridian Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'den bir yetkilinin Hakim Ziyech transferi için Dusan Tadic'i telefonla aradı.
Tadic, Ziyech'in futbolundan övgü dolu sözlerle bahsederken, saha dışındaki hareketlerini ise olumsuz olarak değerlendirdi.
"TAKIMI RAHATSIZ EDEBİLİR"
Haberde ayrıca Dusan Tadic'in Hakim Ziyech için spor faaliyetleri dışında sosyalleşme havasında olmadığını ve takımı rahatsız edebileceğini söylediği aktarıldı.
Tadic'in bu cevabının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ziyech ve menajeriyle görüşmeleri sonlandırdığı belirtildi.
DİĞER