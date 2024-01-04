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Sen harika bir kalecisin
Sosyal medya platformunda yayınlanan belgeselde, Modric'in Fenerbahçeli Livakovic'e moral aşılaması ülkesi Hırvatistan'da büyük ses getirdi. Katar'daki Dünya Kupası'nda Liva'nın "Hata yapmaktan korkuyorum" demesi üzerine Modric, "Sen harika bir kalecisin ve bunu bilmelisin. Bizim için çok önemlisin. Ben buralara korkarak değil, hatalar yaparak geldim" diyerek motive etti.
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