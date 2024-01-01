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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak futbolcular da netleşiyor. İşte vedalaşılması beklenen 6 isim... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:11
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Süper Lig'de zirveyi elinde tutan Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünde de koltuğu kaybetmemek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Devre arası transferinde stopere Çağlar Söyüncü ikna edilemezse yabancı bir isim düşünen yönetim, 6 numarada ise Krunic'i bitirmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Teknik direktör İsmail Kartal, sol kanat için de Avrupa'dan bir isim bakılmasını istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

3 yabancı futbolcu transferi muhtemel görünen F.Bahçe'nin, yeni geleceklere yer açabilmek için kadrodaki bazı isimlerle vedalaşması gerekecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Sabah'ta yer alan habere göre 14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'da başta Ryan Kent olmak üzere Miguel Crespo, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi de gitmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen golcü futbolcu, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı planladığını yönetime bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

F.Bahçe cephesi oyuncuyu kaybetmek istemese de gelecek bonservis teklifine göre bir karar verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

KENT'E ADA'DAN TALİP VAR

Bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ryan Kent, bu sezon 15 maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 1.5 milyon euro'ya transfer ettiği Bartuğ Elmaz, forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Orta sahaya bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde genç oyuncu iyice geri plana düşecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Daha fazla şans bularak kendini geliştirmesi istenen 20 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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