TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

3 yabancı futbolcu transferi muhtemel görünen F.Bahçe'nin, yeni geleceklere yer açabilmek için kadrodaki bazı isimlerle vedalaşması gerekecek.

Sabah'ta yer alan habere göre 14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'da başta Ryan Kent olmak üzere Miguel Crespo, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor.