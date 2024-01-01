TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 6 ayrılık birden
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak futbolcular da netleşiyor. İşte vedalaşılması beklenen 6 isim... (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:11
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3 yabancı futbolcu transferi muhtemel görünen F.Bahçe'nin, yeni geleceklere yer açabilmek için kadrodaki bazı isimlerle vedalaşması gerekecek.
Sabah'ta yer alan habere göre 14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'da başta Ryan Kent olmak üzere Miguel Crespo, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor.
Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi de gitmek istiyor.
Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen golcü futbolcu, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı planladığını yönetime bildirdi.
F.Bahçe cephesi oyuncuyu kaybetmek istemese de gelecek bonservis teklifine göre bir karar verecek.
KENT'E ADA'DAN TALİP VAR
Bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ryan Kent, bu sezon 15 maçta görev yaptı.
27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 1.5 milyon euro'ya transfer ettiği Bartuğ Elmaz, forma giymek istiyor.
Orta sahaya bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde genç oyuncu iyice geri plana düşecek.
Daha fazla şans bularak kendini geliştirmesi istenen 20 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakılıyor.
27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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