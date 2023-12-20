Fenerbahçe'de Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte o gerçek

İŞTE O TALİMAT: (6) Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.