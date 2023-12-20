Fenerbahçe'de Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte o gerçek
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerde yıldız isim Fred'in gördüğü kırmızı kart mücadeleye damga vurdu. Futbolcu gelecek hafta Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile ligde oynayacağı dev derbide forma terletemeyecek. Fred'in, Süper Kupa maçında ise sahada yer alıp almayacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:41 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:43
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Kanarya böylelikle ligde 43 puana ulaştı ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi.
Ancak sarı lacivertliler Kayserispor maçında önemli bir yara aldı.
Fenerbahçe'de, Kayserispor mücadelesinin 90+10. dakikasında Fred direkt kırmızı kart gördü.
Fred böylelikle Galatasaray ile 24 Aralık Pazar günü oynanacak Süper Lig derbisinde forma giyemeyecek.
Peki Fred, Galatasaray'a karşı 29 Aralık Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçında forma giyebilecek mi?
Herkes bu cevabı merak ederken, Fred'in Süper Kupa'da forma giyip giyemeyeceği belli oldu.
İşte ayrıntılar...
Ntvspor'da yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 4 maç ve üzeri ceza verilirse Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemecek.
Yıldız isme 4 maçtan az ceza verilirse Fred, cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.
İŞTE O TALİMAT:
(6) Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.
(7) Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.
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