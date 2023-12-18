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10’un adı Fenerbahçe

Trnava’yı 4-0 geçerek grubunu lider bitiren Fenerbahçe, Avrupa kupalarında toplamda 10. kez gruptan çıkmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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10’un adı Fenerbahçe

İlk kez Konferans Ligi'nde mücadele eden ve grubunu lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdıran Fenerbahçe, Avrupa organizasyonlarında 10. defa gruptan çıkmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez gruplardan çıkan Fenerbahçe, 8 kez de UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıktı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde gruptan çıktığı 2007-08 sezonunda çeyrek finale kadar gitmeyi başarmıştı. AVRUPA Ligi'nde ise 8 defa üst tura adını yazdıran Fenerbahçe, en önemli başarısına 2012-2013 sezonunda imza attı. Gruptan çıktıktan sonra son 32'de BATE'yi, son 16'da Viktoria Plzen'i saf dışı bırakan sarı-kanarya, çeyrek finalde de Lazio'yu turnuvanın dışına itmişti. Temsilcimiz, yarı finalde ise Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek kupaya veda etmişti. Fenerbahçe bu kez Konferans Ligi'nde final istiyor.

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