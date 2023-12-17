FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna çeşitli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bir süredir Michy Batshuayi'nin ayrılacağı konuşuluyordu. Belçikalı golcü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan isimlerden biri de Michy Batshuayi...
Belçika basınından "voetval24. be", Batshuayi'nin Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddettiğini yazdı.
Gerekçe olarak ise düşük maaş teklifi gösterildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
Batshuayi EURO 2024 için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ancak Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddetti çünkü 3.5 milyon euro'luk maaşından taviz vermek istemiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 karşılaşmada görev alan Batshuayi, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
30 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 53 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...
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