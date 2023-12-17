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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna çeşitli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bir süredir Michy Batshuayi'nin ayrılacağı konuşuluyordu. Belçikalı golcü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 09:16
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Sarı-lacivertlilerde, devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Öte yandan bazı isimlerin de takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan isimlerden biri de Michy Batshuayi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Belçika basınından "voetval24. be", Batshuayi'nin Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddettiğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Gerekçe olarak ise düşük maaş teklifi gösterildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Batshuayi EURO 2024 için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ancak Club Brugge ve Antwerp'ten gelen teklifleri reddetti çünkü 3.5 milyon euro'luk maaşından taviz vermek istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 karşılaşmada görev alan Batshuayi, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

30 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi'nin teklifleri reddetme nedeni belli oldu!

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 53 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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