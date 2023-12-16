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Fenerbahçe zirvenin tek hakimi!

Trnava’yı dört golle deviren Fenerbahçe, adını son 16’ya yazdırırken, oynadığı oyunla da takdir kazandı. Bu sezon ligin en tepesinde yer alan sarı-kanarya, Avrupa’da da üst üste iki sene grubunu zirvede bitirmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe zirvenin tek hakimi!

Zirvenin rengi sarı-lacivert... Bu sezona müthiş başlayan, ligde ve Avrupa'da oynadığı ilk 19 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, sonrasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sendelemişti. Ancak Sivasspor maçıyla birlikte yeniden tırmanışa geçen sarı-kanarya, Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Perşembe akşamı Spartak Trnava'yı darmadağın etti. Kadıköy'de alınan skordan ziyade sahadaki ezici oyun sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı.

HEDEF FARKI AÇMAK

Ligde şu anda lider olan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı da dört golle geçince Konferans Ligi'ndeki grubunu da zirvede tamamladı ve adını direkt son 16 turuna yazdırdı. Geçen sezondan sonra bu sezon da grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, üst üste bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Mart ayına kadar Avrupa kupalarında maça çıkmayacak olan İsmail Kartal'ın öğrencileri; sadece lige konsantre olup G.Saray'la zirvedeki farkı açmanın planlarını şimdiden yapmaya başladı.

BARİYERLERİ AŞIP LİDER OLDU

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider bitirmesi Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Fransa'nın önde gelen gazetelerinden olan L'Equipe "Fenerbahçe bariyerleri aşıp, rakiplerinin önüne geçerek son 16'ya kaldı" başlığı ile haberi duyurdu.

9 BİN 600 PUAN

Son beş sezonda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar arasında en fazla puan toplayan Fenerbahçe oldu... Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda tam 9 bin 600 puan kazanırken, Galatasaray; 8 bin 875 ile ikinci, Başakşehir 6 bin 800 ile üçüncü oldu. Beşiktaş ise; 3 bin 750 puanla dördüncü basamakta.

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