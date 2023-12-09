Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderliği Galatasaray'dan geri almak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'dan derbi paylaşımı geldi.
Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemdeki Beşiktaş derbisinden fotoğrafını paylaşan Alex, sarı-lacivertli takıma başarılar diledi.
İşte o paylaşım...