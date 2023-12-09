Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sosyal medya hesabından Beşiktaş derbisi hakkında paylaşımda bulundu. Futbol oynadığı dönemdeki Beşiktaş maçından bir fotoğrafını paylaşan Alex, sarı-lacivertli takıma başarılar diledi. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 16:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderliği Galatasaray'dan geri almak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'dan derbi paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemdeki Beşiktaş derbisinden fotoğrafını paylaşan Alex, sarı-lacivertli takıma başarılar diledi.

İşte o paylaşım...

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Çağlar Söyüncü'den flaş karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu...
Başkan Erdoğan'dan "Gazze" resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil!
Flaş derbi yorumu! O yıldız iyi bir koz olacak
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım
Flaş derbi yorumu! O yıldız iyi bir koz olacak
Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ
MISIR EKMEĞİ TARİFİ
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ | 9 Aralık Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto SORGULAMA ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi saat kaçta? | BJK-FB Derbi saat kaçta? | BJK-FB 17:09
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 17:04
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı! Alex de Souza'dan derbi paylaşımı! 16:46
Barcelona - Girona maçı ne zaman? Barcelona - Girona maçı ne zaman? 16:42
Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? 16:40
Granada - Athletico Bilbao maçı ne zaman? Granada - Athletico Bilbao maçı ne zaman? 16:35
Daha Eski
Atletico Madrid - Almeira maçı ne zaman? Atletico Madrid - Almeira maçı ne zaman? 16:28
Lorient - Marsilya maçı ne zaman? Lorient - Marsilya maçı ne zaman? 16:00
Lyon - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lyon - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 15:55
Kocaelispor zirve takibini sürdürdü! Kocaelispor zirve takibini sürdürdü! 15:52
Metz - Brest maçı ne zaman? Metz - Brest maçı ne zaman? 15:51
Clermont - Lille maçı ne zaman? Clermont - Lille maçı ne zaman? 15:49