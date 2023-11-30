Yusuf Akçiçek kimdir? Kaç yaşında? Yusuf Akçiçek hangi takımdan geldi?

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Nordsjaelland karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.
YUSUF AKÇİÇEK KİMDİR?
Yusuf Akçiçek, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme imzaladığı stoper oyuncusudur.
Akçiçek, 25 Ocak 2006 doğumludur.
2019 yılında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Yusuf bu sezon U19 Ligi'nde 5 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti.
Yusuf'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor.
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