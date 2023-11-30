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Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 23:50
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Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına konuk oluyor.

Right to Dream Park'ta oynanan maçı Jeremie Pignard yönetiyor.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Tverskov, Diomande, Svenson, Villadsen, Scjelderup, Rasmussen

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf, Oosterwolde, Kent, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇINI KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK!

Ligde ve Avrupa'da sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 20 maçta 19 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarında 3'te 3 yaparak 9 puan ile lider durumda yer alıyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçmişti. Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son maçında Ludogorets'i Ülker Stadyumu'nda 3-1 yenmişti.

FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU

  1. Fenerbahçe 9

  2. Norsjaelland 6

  3. Ludogorets Razgrad 3

  4. Spartak Trnava 0

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

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