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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE CANLI İZLE | Fenerahçe maçı Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Right to Dream Park'ta oynanacak müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Fenerbahçe'de Becao, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Djiku, Fred, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu maçta oynayamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 17:40
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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE CANLI İZLE | Fenerahçe maçı Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Crespo, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kent, Tadic, Batshuayi

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER ÇOK

Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Fenerbahçe'de kritik müsabakada Becao, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Djiku, Fred, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu süre alamayacak.

BU SEZON AVRUPA'DA BİR KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.

GRUPTAN LİDER ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor. Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 13. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 13. maçını oynayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

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