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Dusan Tadic 2 golle yıldızlaştı!

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Fatih Karagümrük maçında attığı golle sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 6. kez gol sevinci yaşadı. Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 gol kaydederken toplamda 10. golüne ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 21:19
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Dusan Tadic 2 golle yıldızlaştı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 2 gol atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de Tadic, 48. dakikada penaltı atışından önce beraberliği sağladı, 58. dakikada ise Szymanski'nin pasında fileleri havalandırdı. Başarılı orta saha, bu sezon Süper Lig'de 6. golüne imza attı. 34 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 10'a yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Dusan Tadic, 88. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.

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