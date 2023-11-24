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Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana forma giyemeyen ve İstanbul ekibiyle oynanacak karşılaşmada da oynayamayacağı konuşulan Fred ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 19:17
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Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

FRED TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden paylaştığı antrenman fotoğfarlarında Fred'e de yer verdi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Koşulara başlayan Brezilyalı yıldızın topla çalışmada da yer aldığı görüldü.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Ancak Fenerbahçe'de Fred ile Djiku'nun VavaCars Fatih Karagümrük maçında riske edilmesi beklenmiyor.

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