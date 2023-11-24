Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Fred...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe, topladığı 31 puanla ve averaj farkıyla zirvede bulunuyor.
14 puanı bulunan VavaCars Fatih Karagümrük ise 12. sırada yer alıyor.
Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
FRED TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Öte yandan sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden paylaştığı antrenman fotoğfarlarında Fred'e de yer verdi.
Koşulara başlayan Brezilyalı yıldızın topla çalışmada da yer aldığı görüldü.
Ancak Fenerbahçe'de Fred ile Djiku'nun VavaCars Fatih Karagümrük maçında riske edilmesi beklenmiyor.