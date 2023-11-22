Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'e verilen milli ara sonrası VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde ve Avrupa'da liderliğini sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kış transfer döneminde de birçok takviye yapmaya hazırlanıyor.
Takıma kazandıracağı isimlerle sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, bu sezon rotasyondaki stoperlerinin neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.
Kanarya'da Samet Akaydin dışındaki tüm stoperler sakatlandı.
Savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de stoperlerin ne zaman döneceği de merak konusu oldu.
DJIKU SAHALARA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun VavaCars Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.
BECAO 3 AY YOK
Pendikspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Rodrigo Becao ise 3 ay sahalardan uzak kalacak.
PERES SEZONU KAPATTI
Ameliyat olan futbolculardan Luan Peres'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmezken, Serdar Aziz'in de kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 1 ya da 2 stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
ATTILA SZALAI SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.
İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.
PERES VE SERDAR YOLCU
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.