Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, eski yıldızını kadrosuna katmak için teklif yapmaya ve iki oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 13:47
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Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Ligde ve Avrupa'da liderliğini sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kış transfer döneminde de birçok takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Takıma kazandıracağı isimlerle sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper transferi...

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon rotasyondaki stoperlerinin neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Kanarya'da Samet Akaydin dışındaki tüm stoperler sakatlandı.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

PERES SEZONU KAPATTI

Ameliyat olan futbolculardan Luan Peres'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmezken, Serdar Aziz'in de kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 1 ya da 2 stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

ATTILA SZALAI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 1 transfer 2 ayrılık! Eski yıldız geri dönüyor

İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.

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