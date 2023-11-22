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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Kadrosuna takviye çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ön libero mevkisi için Federico Redondo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilere bu transferde önemli rakipler çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Fenerbahçe milli arada çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Sarı-lacivertli ekip ayrıca transfer dönemi için önamli hazırlıklar yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Yönetimin orta sahaya takviye yapacağı biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde takımın ihtiyacı olan bölgelerine takviye yapmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın ön libero hattına transfer istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Sarı-lacivertliler ile ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberde Argentinos Juniors takımında forma giyen ve aynı zamanda Real Madrid'in eski yıldızı Fernando Redondo'nun oğlu olan Federico Redondo için Fenerbahçe'nin devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Ayrıca Kanarya'nın, Avrupa'nın önemli kulüpleri ile rekabet halinde olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Ön libero mevkinde forma giyen Federico Redondo için Roma'nın ısrarcı olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Ancak Lille, Bayer Leverkusen ve Fenerbahçe'nin de bu transfer için yarışa girdiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Redondo'nun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Ancak oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

20 yaşında ve 1.88 boyunda olan Redondo'nun güncel piyese değeri 8 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Orta sahaya kaliteli bir takviye peşinde olan Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için ne kadarlık bir teklif sunduğu ise haberde yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Redondo için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Redondo 2 kez Arjantin U21 takımının da formasını giydi.

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