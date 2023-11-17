NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Bu mücadeleden Kanarya 0-0'lık sonuçla berabere ayrıldı.
Karşılaşmaya ise çıkan olaylar damga vurmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Bu mücadeleden Kanarya 0-0'lık sonuçla berabere ayrıldı.
Karşılaşmaya ise çıkan olaylar damga vurmuştu.
Maçta Belhanda ile gerginlik yaşayan Jayden Oostwerdol'de'ye Yukatel Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'in hareketi damga vurmuştu.
Rodrigues, Belhanda ile itişen Oosterwolde'yi boğazından tutup yere indirmişti.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in bu harekete kart çıkarmaması ise tartışmaları beraberinde getirmişti.
Bu mücadelede yaşananlara benzer bir olay, NBA'de Minnesota Timberwolves ile Goldan State Warriors arasında oynanan karşılaşmada gerçekleşti.
Minnesota, Golden State Warriors'u 104-101'lik skorla mağlup ederken mücadele esnasında tansiyon bir anda yükselmişti.
Golden State Warriors'un oyuncusu Klay Thompson ile Minnesota'nın oyuncusu Jaden McDaniels'ın arasında yaşanan gerginliğe dahil olan Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkan Draymond Green, rakibini saniyelerce o pozisyonda tutmuştu.
FLAŞ CEZA GELDİ!
Hürriyet'in derlediği haberde NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi.