NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

FLAŞ CEZA GELDİ!

Hürriyet'in derlediği haberde NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi.