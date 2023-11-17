Haberler Fenerbahçe NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu mücadelede Jayden Oosterwolde'ye, ev sahibi takımdan Kevin Rodrigues'in yaptığı müdahale olay olmuştu. Yaşananlara benzer bir durum kısa süre önce NBA'de Golden State Warriors ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçta gerçekleşti. Bu olayın ardından ise çok flaş ceza kararı alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:16 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:17
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NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Maçta Belhanda ile gerginlik yaşayan Jayden Oostwerdol'de'ye Yukatel Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'in hareketi damga vurmuştu.

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Rodrigues, Belhanda ile itişen Oosterwolde'yi boğazından tutup yere indirmişti.

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in bu harekete kart çıkarmaması ise tartışmaları beraberinde getirmişti.

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Bu mücadelede yaşananlara benzer bir olay, NBA'de Minnesota Timberwolves ile Goldan State Warriors arasında oynanan karşılaşmada gerçekleşti.

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Minnesota, Golden State Warriors'u 104-101'lik skorla mağlup ederken mücadele esnasında tansiyon bir anda yükselmişti.

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

Golden State Warriors'un oyuncusu Klay Thompson ile Minnesota'nın oyuncusu Jaden McDaniels'ın arasında yaşanan gerginliğe dahil olan Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkan Draymond Green, rakibini saniyelerce o pozisyonda tutmuştu.

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası sonrası ağır ceza!

FLAŞ CEZA GELDİ!

Hürriyet'in derlediği haberde NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi.

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