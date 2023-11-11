Haberler Fenerbahçe Yetiş Fred

Yetiş Fred

Pendik maçında sakatlanan Fred’in önemi, Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarında ortaya çıktı. Fred yokken Fenerbahçe’nin orta alandaki oyun sistemi çökerken, taraftarlar Fred’in dönmesini dört gözle beklemeye başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yetiş Fred

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sergilediği performansla taraftarların gözdesi olurken, takımın da bel kemiği konumuna gelmişti. Pendikspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan yıldızın yokluğu, sarı-lacivertlileri olumsuz yönde etkilerken, Fenerbahçe, Fred'den yoksun çıktığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybetti. Bu iki maçta da orta sahada büyük sorun yaşandı. Çünkü Zajc, Fred'in performansının yanına yaklaşamadı.

GÖZLER KARTAL'DA

Sambacının yokluğunda takımın geriden oyun kurmaması ve pozisyon üretememesi sosyal medyada taraftarlar tarafından sert dille eleştirildi. Taraftarların bu üzüntüsüne ise dün Fred'den adeta 'üzülmeyin ben dönüyorum' mesajı geldi. Takım idmanına katılan Fred, çalışmalara başladı. Ancak sambacının yarınki Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, sağlık heyetinden gelecek rapora göre Brezilyalı yıldızı oynatıp oynatmama yönündeki kararını verecek.

İĞNE İLE OYNASIN

Galatasaray'da Icardi ile Muslera'nın iğneyle maçlara çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar da Fred'in iğne ile oynaması yönünde kulübe çağrıda bulundu.

İDMANA ÇIKTI

Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaçıran Fred, dün idmanda yer aldı. Brezilyalı yıldızın neşeli hali dikkat çekerken A.Demir maçında oynamak istediği belirtildi.

DİĞER
36 yılda öyle bir değişti ki... "Garip'in Fatoş'u sen misin?" Şimdilerde 40'lı yaşlarında olan Ece Alton'un son hali...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU Altay'dan sonra o yıldızı da alacak!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
İstanbul barajları doluluk oranı 11 Kasım
AFAD, AKOM, MGM art arda uyardı: Fırtına, sağanak, hortum, dolu... (İstanbul hava durumu 11 Kasım)
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri (11 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! 00:14
Onuachu'dan Ibrahimovic golü! Onuachu'dan Ibrahimovic golü! 00:14
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 00:14
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak 00:14
Antalyaspor farklı kazandı! Antalyaspor farklı kazandı! 00:13
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! F.Bahçe'ye Fred müjdesi! 00:13
Daha Eski
Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? 00:13
Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:13
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! 00:13
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 00:13
Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı 00:13
Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! 00:13