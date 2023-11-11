Yetiş Fred

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sergilediği performansla taraftarların gözdesi olurken, takımın da bel kemiği konumuna gelmişti. Pendikspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan yıldızın yokluğu, sarı-lacivertlileri olumsuz yönde etkilerken, Fenerbahçe, Fred'den yoksun çıktığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybetti. Bu iki maçta da orta sahada büyük sorun yaşandı. Çünkü Zajc, Fred'in performansının yanına yaklaşamadı.

GÖZLER KARTAL'DA

Sambacının yokluğunda takımın geriden oyun kurmaması ve pozisyon üretememesi sosyal medyada taraftarlar tarafından sert dille eleştirildi. Taraftarların bu üzüntüsüne ise dün Fred'den adeta 'üzülmeyin ben dönüyorum' mesajı geldi. Takım idmanına katılan Fred, çalışmalara başladı. Ancak sambacının yarınki Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, sağlık heyetinden gelecek rapora göre Brezilyalı yıldızı oynatıp oynatmama yönündeki kararını verecek.

İĞNE İLE OYNASIN

Galatasaray'da Icardi ile Muslera'nın iğneyle maçlara çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar da Fred'in iğne ile oynaması yönünde kulübe çağrıda bulundu.

İDMANA ÇIKTI

Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaçıran Fred, dün idmanda yer aldı. Brezilyalı yıldızın neşeli hali dikkat çekerken A.Demir maçında oynamak istediği belirtildi.