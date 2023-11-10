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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı Belgrad'da oynanacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte “Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad’da oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:21
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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı Belgrad'da oynanacak

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad'ta oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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