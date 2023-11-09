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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao ameliyat edildi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, Brezilyalı savunmacının Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 20:15
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rodrigo Becao, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor. Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacının hamstring grubunda (bacağın arka kısmında, diz kapağının hemen üstünde kalçaya kadar uzanan bölge) tendon kopması olduğu ifade edimişti.

Sarı-lacivertli kulüp, Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda; "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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