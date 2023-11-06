Haberler Fenerbahçe Yeni seri Bulgaristan'da başlayacak

Yeni seri Bulgaristan'da başlayacak

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 19 maçı da kazanarak tarihi bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe'nin bu serisi Trabzonspor karşısında son buldu. Ezeli rakibine kendi evinde mağlup olarak hem 19 maçlık galibiyet serisini hem de ligde liderliği kaybeden sarı-lacivertliler, Perşembe günü Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'e konuk olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Yeni seri Bulgaristan'da başlayacak

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 19 maçı da kazanarak tarihi bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe'nin bu serisi Trabzonspor karşısında son buldu. Ezeli rakibine kendi evinde mağlup olarak hem 19 maçlık galibiyet serisini hem de ligde liderliği kaybeden sarı-lacivertliler, Perşembe günü Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'e konuk olacak.

Sarı-lacivertliler, bu maçla birlikte yeni bir serinin de ateşini yakacak. Trabzonmağlubiyetini yol kazası olarak değerlendiren İsmail Kartal'ın dünkü idmanda oyuncularına, "Bu maçı unutun. Geçti gitti. Hiçbir şey bitmedi. Hala en iyisi biziz. Ludogorets maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapacağız" dediği belirtildi.

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