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Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 14:42
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Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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